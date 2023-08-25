Як Україні увійти до пулу найбільших виробників зброї в світі: експерт дав відповідь

Одним зі шляхів виходу на нові ринки є отримання ліцензій на спільні виробництва та розвиток військово-технічного співробітництва, передусім із Туреччиною чи Німеччиною.

Україна за певних умов може значно збільшити виробництво озброєння та потрапити до десятки найбільших світових гравців цього ринку.

Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю УНІАН.

Водночас час експерт нагадав, що рекордним для України був 2009 рік – тоді держава отримала замовлень на поставку озброєнь на 2 мільярди доларів. За ці роки найбільші світові виробники зброї значно наростили портфелі своїх замовлень.

Також читайте Виробництво бронетранспортерів Patria в Україні: у Фінляндії повідомили про таку можливість

"Потрібно ставити собі амбітні цілі – хоча б наблизитися до десятки найбільших світових гравців. Проте, треба розуміти, що для цього потрібен системний підхід, наприклад, як у випадку з Туреччиною чи Ізраїлем. У тієї ж Південної Кореї портфель замовлень на рік складає вже 17 мільярдів доларів, що для нас є непід'ємною сумою", - зазначив експерт.

За словами Бадрака, одним зі шляхів виходу на нові ринки є отримання ліцензій на спільні виробництва та розвиток військово-технічного співробітництва, передусім із Туреччиною чи Німеччиною.

Новим вікном технологічних можливостей для України має стати масштабна співпраця з такими авторитетними та потужними гравцями, як BAE Systems (Велика Британія), Rheinmetall (Німеччина), Lockheed Martin (США) та іншими.

"Військово-технічне співробітництво стає ключовим напрямком, з огляду на можливість приходу потужних компаній на український ринок, спільних розробок та спільних виробництв. Той же німецький концерн Rheinmetall до кінця серпня планує розпочати обслуговування танків в Україні. Варто вийти на спільне створення засобів ППО. Також є перспективи спільних робіт у проектах створення та виробництва танку KF51 Panther і БМП Lynx KF41 від Rheinmetall. Це буде дуже гарний кейс, який може зробити гарний заділ на майбутнє", - зазначив Бадрак.

Раніше повідомлялось, що країни Заходу зацікавлені в тому, щоб налагодити виробництво зброї в Україні, однак керівники оборонних компаній готові розглядати таку можливість лише після завершення війни.

Читайте також: