Як Україні вперше від початку війни вдалось знищити російський підводний човен: пояснення

Знищення російського підводного човна є унікальним випадком під час війни, оскільки Україна не має ресурсів для цього.

Про це сказав військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький у коментарі "РБК-Україна".

Експерт зауважив, що для того, щоб виявити підводний човен та знищити його потрібен власний підводний флот, вертольоти та протичовнові кораблі, чого у нашої держави немає. Він додав, що такі субмарини перебувають під водою лише на момент виконання бойового завдання.

"Взагалі за класикою жанру субмарини вражають у місцях базування. Ймовірно, у нас була спроба атакувати у листопаді 2022 року в Новоросійську, тоді наш дрон підірвали, але вочевидь це була лише проба пера", - розповів він.

Володимир Заблоцький наголосив, що підводні човни Чорноморського флоту базуються в Новоросійську, а до Севастополя заходять за ракетами. Він наголосив, що знищення підводного човна крилатою ракетою є унікальним явищем у цій війні.

"До речі, саме на південному майданчику Севморзаводу вони завантажуються "Калібрами". Їх видно з космосу, їх бачать розвідувальні дрони, ймовірно, західні партнери передали координати й нам вдалося піймати "Ростов-на-Дону". Те, що у Другій світовій війні англійці та американці робили бомбами, ми зробили авіаційними ракетами", - пояснив експерт.

Нагадаємо, 13 вересня була здійснена атака на судноремонтний завод імені Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. Там вдалося суттєво пошкодити або і знищити підводний човен "Ростов-на-Дону" (проєкт 636) та, ймовірно, знищити великий десантний корабель "Минск" (проєкт 775).

Також ЗМІ опублікували супутникові знімки з місця ураження у бухті Севастополя.

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