Як Україні вплинути на Іран, який постачає зброю РФ: Безсмертний відповів

Український дипломат та політик Роман Безсмертний вважає, що Україна та цивілізований світ не можуть вплинути на Іран, який, окрім бойових дронів, може надати Росії балістичні ракети.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

"Між дипломатією і війною не велика різниця. Дипломатія – це війна без зброї, а війна – це дипломатія зі зброєю. Різниця тут невелика. Тут не йдеться про якийсь інструмент, йдеться про єдність цивілізованого світу. Ось де проблема. Те, що так повільно відновлюється система континентальної глобальної безпеки, а точніше сказати, створюється нова – це і є відповідь на запитання, що не можна зупинити Іран, не можна до тями привести Білорусь", – сказав він.

За словами Безсмертного, у документах на зброю, яку отримує Росія, неможливо знайти Іран.

"У цьому ланцюгу, який стосується, зокрема, й іранських безпілотників, є дуже багато речей, які створювалися після Другої світової війни. Насамперед – це правила так званої торгівлі зброєю. Неписані. І всі знають чудово у світі, що ці правила передбачають проведення озброєння через 3-4 підприємства. І формально, коли ви візьмете документи, ви ніколи там не знайдете Ірану. Там на даний момент буде Хезболла або ще якісь "роги й копита" імені Африки. Ви будете думати: "А де ж воно там взялося?". Всі розуміють чудово, що безпілотники з Ірану. Більше того, в цих безпілотниках є складові, які постачаються з Росії і з Китаю, і завжди постачалися. Всі знають прекрасно, що це обладнання першого покоління, яке далеко не передове. В цих знаннях перевага й недолік", – говорить він.

Експерт пояснив, що країни-лідери з технологічної точки зору вийшли вперед.

"Передові держави пішли набагато вперед. Вони дивилися на війну, як на щось технологічне. І тут з’являється булава, а проти булави треба лом. Це означає, що треба поновити всі промислові цикли з виробництва лома. Кинулися зараз за Javelin за NLAW, але коли статистику побачили: Україна використовує на лінії бою в тиждень стільки, скільки ці держави виробляють за рік. Ось вам співвідношення того, які потреби є і які на сьогоднішній день видатки є".

За його словами, Україна домінує у війні проти Росії через вдале застосування українськими військовими сучасної техніки в боротьбі з "ломом".

"У цій ситуації хтось скаже: "А давайте застосуємо сучасну авіацію". А я запитаю: "А де? І по відношенню до чого ви її застосуєте? До фронтової війни? До безпілотника, який летить на висоті 400 метрів? Чим ви його будете збивати, сучасними винищувачами?". Ми маємо справу із клікою Кремлівською, яка нав’язує правила війни періоду Другої світової. І все це вимагає і адекватності, і залучення сучасних нових технологій, тактик і стратегій. І насправді, якщо подивитися на картину нинішньої війни, то Україна домінує тільки через те, що вона вдало Збройними силами використовує сучасні техніки війни проти лома", – говорить експерт.

Для того, щоб зупинити Росію світ має об'єднатися, впевнений Безсмертний.

"Відповідь на це могла бути і є лише одна – єдність світу на полі бою, в управлінні, промислових виробництвах, забезпеченні озброєнням, боєприпасами", – підсумував він.

Іранські дрони на озброєнні РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе. Втім, Іран вперто заперечує це. Своєю чергою, в США звинувачують країну у брехні.

З'явилася інформація, що інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини.

Останнім часом російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Саме через застосування безпілотників повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, бо дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Американські аналітики вважають: масованими атаками дронами окупанти намагаються створити психологічний вплив. Адже такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей. Втім, вони не створюють значущих військових ефектів.