Як українські дрони протистоять ППО, уникають РЕБ та знищують цілі росіян: військовий експерт назвав перевагу

Російські системи ППО можуть збивати лише великі багатотонні цілі, гелікоптери та літаки.

Попри те, що у росіян немає наявних проблем із засобами протиповітряної оборони та РЕБ, українські дрони здатні облітати скупчення ворожої ППО та вдало знищувати цілі.

Про це розповів військовий аналітик Іван Ступак, передає "КИЇВ 24".

За його словами, у РФ є певні кризи з ППО на окремих ділянках, проте казати, що “її не існує” чи “вона дірява” не можна.

"У них виготовляють ракетні комплекси. Тут інша історія. Ми атакували безпілотниками маленький об’єкт", - пояснив він.

Російські системи ППО можуть збивати лише великі багатотонні цілі, гелікоптери та літаки. Натомість дрони має здатність збивати лише стрілецька зброя або комплекс зенітно-ракетного гарматного комплекс наземного базування “Панцир М”.

Ступак наголосив на тому, що Повітряні сили України відшукують "шпаринки в РФ та можуть облітати скупчення ворожої ППО, уникати РЕБ та знищувати цілі".

"Як кажуть росіяни, наші дрони “зроблені з гілок”, але це й перевага", - додав експерт.

Нагадаємо, наприкінці літа 2024 року було оприлюднено фотографії зенітно-ракетного гарматного комплексу (ЗРПК) "Панцир-С1" безпосередньо на Керченському мосту.

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