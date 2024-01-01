Як українські дрони вперше атакували Чорноморський флот – подробиці унікальної операції в Криму

Окупаційна армія Росії восени 2022 року почала масовано обстрілювати Україну "Калібрами" зі своїх кораблів у Чорному морі. Тож Сили оборони отримали вказівку знайти варіант, як знищувати чи хоча б пошкодити ракетоносії Чорноморського флоту РФ.

Про це йдеться у матеріалі УП "Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети: як Україна відвоювала Чорне море".

У ніч від 28 на 29 жовтня 2022 року всі необхідні частинки мозаїки склались у правильну картинку – українські дрони модифікували, на морі була чудова погода, команда була готова плисти в Крим.

Чотири борти пішли напряму в Севастополь, а три дрони спрямували південніше від півострова, де на рейді стояв новітній фрегат "Адмірал Макаров". Саме цей корабель після затоплення "Москви" став флагманом ЧФ РФ.

"Макаров" ішов середнім ходом, не чекаючи атаки. Один український дрон зумів вибрати правильну траєкторію руху і врізався фрегату в правий бік. Команда "флагмана" виявилась абсолютно не готовою до атаки й у паніці взяла курс на Севастопольску бухту. В цей момент ще два дрони переслідували корабель, але через великі хвилі не могли наздогнати та просто супроводжували його в бік берега. Але й "Макаров" не міг відірватись, бо після атаки в нього не працювала половина двигунів", - розповіли джерела УП.

У цей час інша група українських безпілотників змогла проникнути до Стрілецької бухти, яка розташована в західній частині Севастополя, однак групу одразу ж атакували з берега. Росіяни готувались, тож коли дрони протиснулись до бухти, спалахнув величезний прожектор, а по човнах відкрили вогонь.

Проте, перед українським дроном опинився тральщик "Іван Голубець". Як тільки оператори побачили його на екрані, миттєво отримали команду на атаку й "нафарширували" судно 108-ма кілограмами вибухівки.

Інші дрони в цей момент вразили нафтоналивну станцію.

Поки йшов цей бій, підбитий "Адмірал Макаров" саме допливав до Стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, робить залп по своєму ж флагману. Правда, одного зворотного залпу з палубного озброєння виявилось досить, щоб швидко привести берегових до тями.

Поки росіяни перестрілювались між собою, решта дронів прорвались до Севастопольської бухти. На той момент росіяни увімкнули всі свої потужності РЕБу, сигнал GPS зник, зв'язок із дронами був мінімальним. Єдина система, яка дозволяла якось орієнтуватись – це безпосередній оптичний канал на дронах.

"І тут віцеадмірал Неїжпапа особисто починає контролювати кожен метр проходження дронів. Він же з самого Севастополя, виріс там, служив все життя, кожен вигин тих бухт знає. І один дрон повели до Південної бухти, другий – до Північної, третій – до Нафтової", – розповідає один із учасників тієї операції, який спостерігав за всім у командному бункері.

Один дрон зумів запливти між двома сторожовими кораблями "Ладний" і "Адмірал Ессен" і пошкодити обидва. Проте пошкодження були незначні.

"Це була перша в історії дистанційна морська операція. Надводні дрони отримали бойове хрещення. Але саме тоді ми зрозуміли, що вони мають бути більшими і нести більше вибухівки, щоб це було ефективне ураження", – розповідає УП один із членів команди розробників.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна вперше спробувала атакувати морськими дронами російські судна в Севастопольській бухті, але компанія Starlink Ілона Маска вимкнула зв'язок.

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