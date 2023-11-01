Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини: з'явилося відео

На берег вони переправляються невеликими човнами, які перевозять не тільки особовий склад, а й боєприпаси.
Українські морські піхотинці переправляються на лівий берег Дніпра, в Херсонську область. Там вони намагаються розширити свій плацдарм.
Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.
На відео видно, як українські морські піхотинці переправляються на лівий берег Дніпра в Херсонській області біля села Кринки. Сили оборони України продовжують утримувати позиції на лівобережжі та намагаються розширити плацдарм.
На берег вони переправляються невеликими човнами, які перевозять не тільки особовий склад, а й боєприпаси. Під час операції окупанти відкрили вогонь по українських військових зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, що росіяни скинули вибухівку з дрона на мирний населений пункт на Херсонщині.
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