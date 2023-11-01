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Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини: з'явилося відео

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини: з'явилося відео

Генштаб ЗСУ / фото ілюстративне

На берег вони переправляються невеликими човнами, які перевозять не тільки особовий склад, а й боєприпаси.

Українські морські піхотинці переправляються на лівий берег Дніпра, в Херсонську область. Там вони намагаються розширити свій плацдарм. 

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На відео видно, як українські морські піхотинці переправляються на лівий берег Дніпра в Херсонській області біля села Кринки. Сили оборони України продовжують утримувати позиції на лівобережжі та намагаються розширити плацдарм.

На берег вони переправляються невеликими човнами, які перевозять не тільки особовий склад, а й боєприпаси. Під час операції окупанти відкрили вогонь по українських військових зі стрілецької зброї.

Українські морпіхи висадилися на лівому березі Херсонщини 

Українські морпіхи висадилися на лівому березі Херсонщини 

Нагадаємо, що росіяни скинули вибухівку з дрона на мирний населений пункт на Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
1449
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