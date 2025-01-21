Як українські удари по території РФ впливають на інтенсивність бойових дій: пояснення ISW

Українські удари по цілях російської оборонно-промислової бази (ОПБ) впливають на боєздатність російських сил. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 20 січня заявив, що українські удари по військових об'єктах Росії суттєво порушили здатність армії РФ підтримувати високу інтенсивність бойових дій.

Про це пишуть аналітики ISW.

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Аналітики наводять слова Сирського про те, що російські сили використовують вдвічі менше артилерійських снарядів на добу, ніж невизначений період часу тому. Генарал підкреслив, що українські сили атакують російські підприємства з виробництва боєприпасів, ракетних компонентів і подвійного призначення, а також нафтопереробні підприємства, які підтримують військові дії Росії.

"ISW спостерігала за звітами українського персоналу на місцях, які відзначають зменшення використання російської артилерії та загальну артилерійську перевагу Росії в деяких областях", – акцентували в Інституті.

Нагадаємо, вночі російський Смоленськ було атаковано невідомими БПЛА. Працювало російське ППО.

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