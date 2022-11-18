Як українські військові дізнаються про підготовку Росією масованого ракетного удару

Ворог час від часу нарощує "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу.

Про підготовку Росії до масованого ракетного обстрілу України стає зрозуміло, якщо російські війська виводять до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", що мають багато ракет.

Про це начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що як правило, ворожа масована атака стається наступної доби після такого "накопичення".

Гуменюк описала тактику російських загарбників. Так, ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу.

"Тобто вони (окупанти – ред.) усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування ("Калібрів" – ред.), чи навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, якщо на обліку найбільша кількість "Калібрів", то це означає, що за добу буде масований обстріл і ми це вже визначили для себе", – розповіла представниця Сил оборони півдня.

Зауважимо, що станом на18 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, з яких один – носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – чотири ракети.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що ракети в Росії ніколи не закінчаться і це потрібно розуміти всім українцям. За його словами, РФ досі виробляє ракети, хоча в дуже обмежених кількостях.

Як заявив президент Володимир Зеленський, українська влада неодноразово повторювала західним партнерам, що лише повний захист неба над Україною спонукатиме Росію припинити війну.

Задля захисту неба Україна отримає від низки держав засоби ППО, а також іншу військову допомогу, про що стало відомо після сьомого засідання у форматі "Рамштайн".

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