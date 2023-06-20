Як українським хлопцям виїхати за кордон для навчання в іноземних вишах під час воєнного стану

Студенти іноземних вишів не можуть виїхати на навчання

Від серпня минулого року молоді люди, які вступили або навіть навчаються в іноземних вишах, але перебували в Україні, не змогли перетнути кордон для виїзду. Відтоді студентів не випускають із країни, навіть якщо є запрошення від іноземних ВНЗ, квитанції про сплату за навчання та дозвіл на виїзд із військкомату.

Заборона на виїзд за кордон під час воєнного стану поширюється на студентів, аспірантів, докторантів, що передбачено п. 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених Постановою КМУ від 27 січня 1995 р. №57.

Державна прикордонна служба наголошує, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 р. №57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів (як іноземних вишів, так і українських) за кордон під час воєнного стану.

Як розповідає адвокатка, "якщо ви вступили на аспірантуру (бакалаврат) до іноземного вишу, ви маєте право на відстрочення від мобілізації (закон цього не забороняє), але прикордонники не випустять за кордон із посиланням на те, що в Україні запроваджено воєнний стан і на п.п. 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України. Таким чином, якщо ви вступили до іноземного ВНЗ, ви маєте право на відстрочення від мобілізації (закон цього не забороняє), але за кордон (з тієї підстави, що ви – аспірант (студент) прикордонники вас не випустять".

Як молодим людям виїхати за кордон для навчання

На думку адвокатки, "наразі, наголошую, саме в червні 2023 року за кордон можуть виїхати хлопці, які не досягли 18 років. Єдина умова – мати з собою приписне від ТЦК. Бо ж військовий облік починається від 16 років. Тобто щойно стукнуло 17 років, потрібно отримати приписне", і якщо є бажання вступати до іноземних ВНЗ, не зволікати з цим.

У Держприкордонслужбі наголошують, що після запровадження в Україні воєнного стану виїзд громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім певних винятків) заборонений. На 17-річних юнаків ці обмеження не поширюються. Якщо 17-річних завертали на кордоні, то лише через відсутність приписного.

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