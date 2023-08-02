Як уночі збивали "Шахеди", що атакували Україну: в ДПСУ показали відео

Прикордонники знищили два БПЛА на півдні.

Українські прикордонники зняли на відео, як збивали російські безпілотники "Шахед" під час нічної атаки 2 серпня.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Українським прикордонникам вдалося збити два російські безпілотники, метою яких були атаки по Одеській області. В ДПСУ уточнили, що ворог планував завдати ударів по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я.

"По команді "до бою" вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони", – йдеться в заяві.

На опублікованому відео видно, як у цілковитій темряві українські захисники стріляють по російському БПЛА у небі.

Українські прикордонники показали відео, як збивали "Шахеди" під час нічної атаки

Що відомо про атаку дронами по Україні 2 серпня

Російські окупанти в ніч проти 2 серпня запустили дрони-камікадзе по Києву та Одещині. Силам оборони України вдалося знищити 23 ворожих БПЛА.

Зокрема, на Київщині були знищені всі 10 випущених росіянами безпілотників. Проте внаслідок падіння уламків пошкоджені нежитлові будівлі та дорожнє покриття.

Водночас в Ізмаїлі на півдні Одеської області окупанти поцілили по портовій та промисловій інфраструктурі, пошкодили елеватор із зерном.

Читайте також: