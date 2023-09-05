Як уранові снаряди змінять ситуацію на фронті та чи є вони в Росії: відповідь експерта

Найближчими тижнями Україна вперше отримає боєприпаси зі збідненим ураном від США. Експерт пояснив, як вони працюють.

Україна найближчими тижнями може отримати від США снаряди зі збідненим ураном. Їх можуть передати разом з першою партією американських танків Abrams.

Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону пояснив, як це вплине на ситуацію на полі бою.

Як працює снаряд зі збідненим ураном

"При збагаченні урану, при виробництві того самого палива для атомних електростанцій, залишається нерадіоактивній ізотоп урану, який називають збідненим ураном... В нього рівень радіоактивності приблизно як у звичайного фону, може трішечки вище. Він характерний тим, що дуже важкий і дуже твердий. По твердості він навіть близький до карбіду вольфраму, який зараз використовує Росія і не тільки Росія для таких боєприпасів", - пояснив експерт.

За його словами, саме з цього матеріалу виготовляється дротик калібром приблизно 12-14 міліметрів. Він вставляється в спеціальний контейнер і вистрілюється з гармати калібром 120-125 міліметрів.

"Дуже сильна кінетична енергія передається на ворожий танк, або на якусь бронетехніку, або на якусь іншу ціль. В ньому в середині немає вибухівки - він виключно цим ударом пробиває майже яку завгодно броню і танкісти просто гинуть всередині", - каже Павло Нарожний.

Як снаряди зі збідненим ураном вплинуть на поле бою

Експерт наголошує, що це дуже ефективний боєприпас, який точно вплине на ситуацію на фронті.

"Нічого нового в цьому боєприпасі немає. У росіян є абсолютно ідентичний боєприпас з бідним ураном, вони його використовували в Україні. У них є ідентичний боєприпас з карбідом вольфраму, він просто дорожчий в виробництві. Я більш ніж впевнений, що вплив (на фронт - ред.) буде, але він не буде якимось визначальним, чи якимось революційним. Чому так? Тому що насправді танкові битви, коли танк проти танка – це відносно рідка ситуація. У нас більшість знищення танків роблять дрони, артилерія, протитанкові спеціальні засоби, а не наші танки", - пояснив експерт.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що найближчими тижнями Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном від США. Їх можуть передати разом з першою партією американських танків Abrams.

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