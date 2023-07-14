Як усунення генерала Попова позначиться на становищі сил РФ на Запорізькому напрямку: пояснення ISW

Моральний дух російських військових погіршиться, вважають аналітики.
Рішення Міноборони РФ щодо звільнення генерала Івана Попова після його скарг на нестачу підтримки на фронті та великі втрати підтверджує слабкість оборони окупантів на тлі контрнаступу ЗСУ.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, російські війська в Україні не мають резервів для ротації передових частин. Також вони вважають, що без оперативних резервів окупанти повинні будуть відступити на підготовлені оборонні позиції без вагомої підтримки у разі прориву ЗСУ.
Фахівці вважають, що скарга командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Попова на втрати РФ внаслідок артилерійського вогню може бути ознакою того, що росіянам необхідні ротації та підкріплення для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.
"Звільнення генерала ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть здійснювати ротацію сил", – йдеться у звіті.
"Скарги Попова на низькі контрбатарейні можливості військ РФ та значні втрати серед них від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом спроби України знищити російські сили, що обороняються на півдні України", – зазначили аналітики ISW.
Нагадаємо, що 13 липня стало відомо про відсторонення Івана Попова від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС Росії. У зверненні відстороненого військового йдеться, що він нібито постраждав "за правду".
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