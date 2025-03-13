Припинення вогню в Україні: як змінювалася позиція Росії та що це може означати

Понад добу від кремлівського диктатора не було відповіді на пропозицію режиму тиші.

Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту. Однак, режим тиші запровадиться тоді, коли на це погодиться РФ.

Понад добу, від країни-агресорки не було офіційних коментарів та реакції щодо перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю ситуацію підтвердженням того, що РФ прагне продовження війни.

Що відомо про реакцію росіян на пропозицію про перемир’я – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зрада та саботаж

Західне медіа Reuters повідомляло, що Путін навряд чи погодиться на 30-денне припинення вогню, адже зараз РФ перебуває у сильній позиції та наступає.

Таку ж позицію висловлювали в Інституті вивчення війни (ISW), посилаючись на російські радикальні угруповання та чиновників, які висловлювалися категорично щодо цієї пропозиції.

Водночас російські блогери зазначали, що США та Україна за "першої нагоди" "відмовляться" від миру", а припинення вогню вони вважають "чистою зрадою і саботажем".

Російський депутат Віктор Соболєв цинічно заявив, що перемир’я Україна використає як можливість для перегрупування та переозброєння війська. Тому РФ не підтримає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Російський міністр Сергій Лавров додав, що інтереси Росії та США ніколи не будуть ідентичними, "вони не можуть збігатися навіть на 50%".

Радник Кремля Юрій Ушаков сказав, що припинення вогню буде можливістю для "передишки українських військових".

"Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації", – заявив Ушаков.

Зокрема, у деяких російських Telegram-каналах згоду на перемир’я називали "дурістю з боку російського військово-політичного керівництва".

РФ вчергове висуває умови

Водночас віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що будь-які домовленості про припинення вогню в Україні мають бути досягнуті на російських, а "не на американських" умовах.

За його словами, Кремль має право висувати умови, адже буцімто Росія наступає, а "реальні угоди пишуться на фронті".

Речник Кремля Дмитро Пєсков 12 березня закликав "не забігати наперед" із питанням про реакцію РФ на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні, а посол РФ у Великій Британії Андрій Келін додав, що Росія розгляне пропозицію США щодо припинення вогню, проте завершення воєнних дій можливе лише після укладення всеосяжної мирної угоди.

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Він підкреслив що Москва погодиться припинити бойові дії лише після досягнення повномасштабної угоди, яка б відповідала її інтересам.

Келін також заявив, що в Кремлі обережно ставляться до переговорів про припинення бойових дій. "Ми підходимо до цього з великою обережністю", – підкреслив він.

РФ може затягувати з рішенням

Видання The Economist припустило, що Кремлівський диктатор буде робити все, аби максимально відтягнути рішення з 30-денним перемир’ям.

Там підкреслюють, що "яка б сторона не відновила бойові дії першою, це викличе міжнародний осуд і гнів Дональда Трампа".

У статті вказують, що проблемою Путіна є те, що він ще не отримав в Україні того, чого хотів. Йдеться про захоплення територій, виборів президента та послаблення ЗСУ. Там додали, що "мета не виправдовує засоби".

Зазначається, що Путін шукає можливість відвоювати за допомогою президента США Дональда Трампа те, що йому не вдалося захопити на полі бою.

Там додають, що теперішня небезпека полягає в тому, що господар Кремля спробує висунути свої умови щодо пропонованого припинення вогню, закликаючи не відновлювати американську допомогу, провести дострокові вибори в Україні або домогтися міжнародного визнання захопленої ним території.

У статті The Economist наголошують, що російський диктатор може спробувати знизити ефект від пропозиції про припинення вогню шляхом нескінченних затягувань під приводом пошуку роз'яснень. Однак США повинні проявити твердість.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що диктатор спробує виключити Київ з переговорів, щоб вести переговори лише зі США. Зокрема, РФ може вимагати зупинити постачання зброї до України як умову для погодження на тимчасове припинення вогню. Втім, джерело не уточнило, чи буде це припинення стосуватися всіх міжнародних постачань зброї для ЗСУ, чи лише постачання від окремих країн.

В ISW зауважили, що Кремль "формально" дасть "позитивну відповідь" на пропозицію тимчасового припинення вогню, але також буде вимагати "неможливих умов", на які Україна не зможе погодитись.

Путін нарешті заговорив

Надвечір, 13 березня, Путін відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів.

Він сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але "з певними нюансами".

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"РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але які призводять до довгострокового світу і усувають причини кризи. Росія за перемир'я, але є нюанси, включаючи Курську область", – сказав Путін.

Очільник Кремля відверто визнав, що боїться, що за ці 30 днів Україна використає для посилення своїх позицій та зміцнення війська.

Фактично, кремлівський диктатор повторив заяву депутата Держдуми РФ Віктора Соболєва, яку той зробив два дні тому.

Як і очікувалося, Путні похвалився, що армія РФ нібито "наступає майже скрізь". Тому йому незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення у разі перемир'я.

Окрім того, очільник Кремля заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

Багатообіцяюча заява

Зі свого боку Трамп назвав заяву Володимира Путіна щодо перемир'я багатообіцяючою, але не повною. Також він повідомив свою готовність до розмови з російським президентом.

Американський президент повідомив, що його посланець Стів Віткофф веде серйозні переговори у Москві. Трамп сподівається, що Росія погодиться на повне припинення вогню як це зробила раніше Україна.

Також він зауважив, що сьогодні стане зрозуміло, чи підтримує Російська Федерація пропозицію про перемир'я.

За словами американського лідера, США та інші країни платять за цю війну "величезну ціну", очевидно, маючи на увазі вартість військової підтримки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які наслідки будуть для РФ, якщо вона не погодиться на тимчасове перемир’я.

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