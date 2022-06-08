Як в Україні найближчим часом відбуватиметься мобілізація: пояснення від ЗСУ

Як в Україні найближчим часом відбуватиметься мобілізація: пояснення від ЗСУ

Оголошена в лютому мобілізація в Україні триватиме щонайменше до серпня. Непідготовані військовозобов'язані, без досвіду служби або підготовки на відповідних зборах, скеровуються до навчальних центрів.

Враховуючи необхідність якості комплектування військових частин бойового складу, виникла потреба у наборі фахівців дефіцитних спеціальностей з досвідом проходження військової служби.

Про це розповіли у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє "РБК-Україна".

Перш за все, під час мобілізації надається перевага мотивованим громадянам, з високими морально-діловими якостями і відповідною підготовкою.

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На тих, хто не служив, чекають курси у навчальних центрах, де можна опанувати необхідні спеціальності.

Тих, хто не служив у війську, викликають до навчальних центрів, щоб майбутні бійці пройшли курси задляпідготовки за необхідними спеціальностями.

Щодо добровольців, які не дочекалися повісток, то вони можуть за власним бажанням звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкомату) або до військової частини, яку обрали. Потім цих добровольців можуть призвати туди.

Військовозобов'язані з досвідом служби або ті, хто був залучений до навчальних зборів раніше, можуть бути скеровані одразу до військових частин.

"Непідготовлені військовозобов'язані, без досвіду проходження військової служби або підготовки на навчальних зборах, скеровуються для підготовки. Вони навчаються в спеціалізованих центрах (полігонах), на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при ВВНЗ (офіцери запасу)", – пояснили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, що в Україні зараз триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

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