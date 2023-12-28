Як в Україні працюють "гібридні" комплекси ППО FrankenSAM: головред Defense Express розповів подробиці

В Україні вже працюють три проєкти перших гібридних комплексів ППО FrankenSAM.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков прокоментував розробку в Україні гібридних зенітно-ракетних комплексів FrankenSAM на основі західних технологій.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі можливо впевнено говорити про три напрямки перших гібридних комплексів ППО FrankenSAM, які вже відомі. Перший проєкт - це інтеграція AIM-9. Ця ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Україна фактично отримає аналог комплексу MIM-72 Chaparral, який має дальність до 5 км, за висотою до 4 км. Це заміна ЗРК "Стріла-10", який використовує радянські ракети. Ракета AIM-9 - це вкрай популярна ракета, це бестселер. Вона відносно дешева, і виробництво її продовжується", - розповів Катков.

За його словами, FrankenSAM дозволяє зберегти радянські системи у строю використовуючи нові боєприпаси.

"Другий проєкт - це ЗРК "Бук" з ракетою RIM-7 AIM-7 з дальністю понад 20 км. Виникало питання, де брати радянські ракети до "Бук", тому що їх виробляє тільки РФ. Водночас RIM-7 AIM-7 не є дефіцитом, це не нова ракета. Є доволі значні запаси, що дозволяє зберегти у строю основний ЗРК середньої дальності", - зауважив Катков.

Головний редактор видання Defense Express також додав, що є великий потенціал у подальшому посилення ППО України такими гібридними засобами.

"Третій проєкт - це Patriot з українською РЛС, і це фантастика. Комплексів Patriot взагалі дуже мало у світі. Тому за сценарієм, що партнери передають пускові установки та запас ракет, а Україна разом із США інтегрує їх до власної радіолокаційної станції, знімає питання, як передавати Patriot Україні", - додав Катков.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що підприємства українського ВПК спільно із західними партнерами переобладнують стару, ще радянську військову техніку під передові боєприпаси стандартів НАТО. Такі “гібридні” установки ППО уже працюють за призначенням.

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