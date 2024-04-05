Як важкий український дрон "Баба-Яга" зі встановленим кулеметом веде вогонь по позиціях окупантів: з'явилося відео

Розвідувальний безпілотник російських військових зафільмував, як важкий український дрон "Баба-Яга" зі встановленим кулеметом веде вогонь по позиціях окупантів.

Про це написав український журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відповідне відео.

"Схоже, настав час дуже поганих новин для окупантів. На цьому відео, знятому з розвідувального БпЛА противника, як стверджують російські військовослужбовці, можна побачити як важкий український дрон "Баба-Яга" зі встановленим кулеметом веде вогонь по їхніх позиціях", – написав Бутусов під відео.

Як важкий український дрон "Баба-Яга" зі встановленим кулеметом веде вогонь по позиціях окупантів

Нагадаємо, німецьке видання BILD, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал та Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запустити в турне дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності. За даними джерела, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

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