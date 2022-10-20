Як вберегтися від атак Росії і підготуватися до важкої зими: ключові поради українцям

Прийдешня зима обіцяє стати непростим випробуванням для українців - через обстріли і атаки дронів-камікадзе по всій країні можуть виникати проблеми з електрикою, водопостачанням та опаленням.

ТСН.ua зібрав ключові поради - як діяти в екстремальних умовах, що робити у випадках перебоїв з питною водою і зв'язком, якими продуктами і речами варто запасатися на зиму.

Як уберегтися від атаки дронів

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як вберегтися від дронів-камікадзе Shahed, які можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю.

Як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї:

двигун дрона-камікадзе гучний. Під час наближення у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопилки;

почувши подібний звук, намагайтесь потрапити до спеціально обладнаного укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила "двох стін";

не залишайтеся у транспорті. Слід вийти, відбігти якомога далі від дороги і там знайти можливе укриття;

намагайтеся обирати місця для укриття якомога далі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ;

не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Що робити при обвалі будинку

У Центрі стратегічних комунікацій дали поради, як вижити та що робити, якщо трапився обвал будинку і ви опинилися під ним. Слід пам'ятати, що у випадку обвалу будь-якого будинку на місце події одразу виїжджають рятувальники. Щоб допомогти собі, поки не приїхали фахівці, дотримуйтесь такого плану:

Не припиняйте кликати на допомогу – повідомте, де ви та що з вами.

Якщо ніхто не чує: спробуйте вивільнити руки та ноги, але без різких рухів.

Оцініть ситуацію: чи бачите, що на вас впало, чи до снаги вам розібрати завал, обережно почніть його розбирати. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

Пробуйте й далі сповістити про себе: телефонуйте, кричіть, гучно стукайте по трубах.

Після звільнення огляньте себе і надайте самодопомогу.

Як залишатися на зв'язку

Під час бойових дій не виключене потрапляння ракет або дронів у об’єкти комунікації, зокрема у ті, які забезпечують роботу мережі мобільного зв’язку. Українці можуть стикнутися з перебоями у зв'язку та навіть повним його відключенням.

ТСН.ua зібрав інформацію, як зателефонувати або зайти в Інтернет, якщо телефон припинив ловити Мережу.

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SIM-карти операторів Київстар, Vodafone та Lifecell дозволяють перемикатися на мережу іншого оператора (внутрішній роумінг), якщо власна мережа вашого оператора недосяжна. Така можливість з’явилася ще у квітні, з початком повноцінного вторгнення РФ в Україну.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно:

Зайти в налаштування телефону.

Вибрати "Мережу".

Далі обрати "Мобільні дані".

Натиснути "Оператор".

Активувати повзунок "Автоматично".

Очікуйте близько хвилини - та побачите список доступних мереж до яких можна приєднатися. Тут ви зможете приєднатися до мережі будь-якого українського оператора, який доступний у цей момент і здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення.

Водночас ваш тарифний план не зміниться і вам не потрібно буде переплачувати за користування мережею іншого оператора.

Що робити, коли немає води

Після масованих ударів по інфраструктурі іноді припиняється водоспостачання. Зазвичай місцева влада намагається забезпечити населення привізною питною водою. До налагодження централізованого водопостачання чи отримання якісної привізної води потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

Можна використовувати лише добре прокип'ячену або бутильовану воду. Кип'ятіння є найефективнішим методом знезаражування води — для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання.

Кип'ятіння є найефективнішим методом знезаражування води — для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити не менше 10 хвилин від моменту закипання. Якщо є така можливість, використовуйте фасовану бутильовану воду та воду в місткостях для індивідуального користування.

та воду в місткостях для індивідуального користування. Готуйте їжу лише на перевіреній питній воді. Під час приготування їжі застосовуйте будь-яку термообробку (варіння, смаження, запікання).

Якщо з якихось причин немає можливості використовувати питну воду з джерел централізованого водопостачання населених пунктів, використовуйте питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання — колодязів, шахтних криниць, пунктів розливу питної води після певної обробки.

Зберігати воду потрібно у закритих місткостях . Щоб не сплутати місткості, потрібно позначити відповідно призначення води, наприклад, "вода для пиття" чи "вода для миття" тощо.

. Щоб не сплутати місткості, потрібно позначити відповідно призначення води, наприклад, "вода для пиття" чи "вода для миття" тощо. Воду з відкритих водойм використовуйте тільки для технічних цілей.

Якщо ж централізоване водопостачання не працює, альтернативних джерел води також немає, залишається лише очищувати ту воду, яка є. Існують такі способи очищення води:

Кип'ятіння води не менше 10 хвилин від моменту закипання може знищити багато мікробів, мікроорганізмів, які викликають хвороби. Але навіть у разі зберігання її в чистій і добре закритій місткості термін придатності такої води не перевищує однієї доби.

не менше 10 хвилин від моменту закипання може знищити багато мікробів, мікроорганізмів, які викликають хвороби. Але навіть у разі зберігання її в чистій і добре закритій місткості термін придатності такої води не перевищує однієї доби. Використовуйте розморожену воду . Заморозьте місткість із водою в морозильній камері, після розморожування злийте "брудний залишок" та використайте розморожену воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості.

. Заморозьте місткість із водою в морозильній камері, після розморожування злийте "брудний залишок" та використайте розморожену воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості. Пропустіть воду через фільтр, для цього використовуйте побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля. Звичайне активоване вугілля у таблетках допоможе адсорбувати з води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах. Для фільтрації активоване вугілля краще подрібнити, щоб збільшити активну площу дії, та покласти у марлю чи тканину, а тоді — у воду. Занурений у воду такий "мішечок" краще залишити на всю ніч для кращого ефекту. Таке очищення, на жаль, не врятує від хімічного забруднення.

для цього використовуйте побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля. Звичайне активоване вугілля у таблетках допоможе адсорбувати з води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах. Для фільтрації активоване вугілля краще подрібнити, щоб збільшити активну площу дії, та покласти у марлю чи тканину, а тоді — у воду. Занурений у воду такий "мішечок" краще залишити на всю ніч для кращого ефекту. Таке очищення, на жаль, не врятує від хімічного забруднення. Для очищення води використайте спеціальні дезінфекційні засоби, які дозволені до використання в Україні для знезараження води.

Як не змерзнути з холодними батареями

Опалювальний сезон 2022 в Україні розпочнуть вчасно, тарифи на тепло не змінюватимуться, однак у будинках та квартирах буде холодніше.

Керівник Мінрегіону Олексій Чернишов зазначив, що українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю. З метою економії Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси. Якщо зараз у квартирах не повинно бути нижче 18 градусів та 20 градусів для кутових кімнат, то за новими правилами норму знизять до 16 та 18 градусів відповідно.

Насамперед потрібно подбати про утеплення житла . Закрийте щілини у вікнах, під дверима за допомогою спеціальних плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення.

. Закрийте щілини у вікнах, під дверима за допомогою спеціальних плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення. У будинку з центральним опаленням варто подумати про обігрівач, у приватному будинку - про різні види палива, запастися дровами, соляркою і грубкою для приготування їжі. Заздалегідь подумайте про теплу зону у квартирі. Це найбільш утеплене місце, де можна буде сконцентрувати всі джерела тепла.

Подбайте про теплий одяг - байкові піжами, термобілизну, вовняні шкарпетки та светри. Обирайте натуральні тканини.

- байкові піжами, термобілизну, вовняні шкарпетки та светри. Обирайте натуральні тканини. Варто вже зараз закуповувати теплі пледи, популярності набирають електроковдри.

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Цілком можливо, що в окремих хрущовках температура може опуститися і до 14 градусів. Це приведе до того, що у будинках через постійний холод та, якщо буде волога зима, може виникати пліснява. Українці почнуть "грітися" електроприладами, що приведе до збільшення споживання електроенергії. Електромережі, особливо в старих будинках, не розраховані на таке споживання електроенергії, що може спричини замикання, загоряння та пожежі. Тому вже разом з купівлею додаткових джерел тепла експерти радять звернутися з запитом обстежити стан електропроводки будинку до компанії, яка його обслуговує та замінити чи утеплити вікна. Ще краще, якщо є така можливість провести комплексну енергомодернізацію будинку.

Запас необхідних речей на зиму

Розповідаємо, що варто купити восени та які запаси потрібно зробити. Не варто змітати з полиць магазинів усі продукти, краще заздалегідь скласти оптимальний список.

Продукти:

Консерви: м'ясо тушковане (свинина, яловичина), рибні консерви, овочеві, бобові. Ці продукти можуть стояти довго.

Бакалія - запас олії, різноманітних круп, макаронів.

Борошно, цукор, сіль.

Чай, кава.

Молоко тривалого зберігання (ультрапастеризоване).

Сухарі, бублики, крекери, хлібці.

Багаті вуглеводами продукти: солодке печиво, цукерки, сухофрукти, халва.

Мед, згущене молоко.

Якщо є де зберігати - овочі. Зробіть запас картоплі, моркви, цибулі, часнику, буряка.

Вода - бажано, щоб вона завжди стояла в запасі на випадок ракетного удару і відключення водопостачання.

Якщо у вас є маленькі діти, то додатково варто запастися:

Молочною сумішшю.

Крупами для приготування каші, порошковими кашами для швидкого приготування.

Харчуванням у баночках.

Печивом несолодким та солодким.

Ліки:

Запас ліків потрібно обов'язково зробити, якщо є люди з хронічними захворюваннями. Крім того, потрібно перевірити домашню аптечку і запастися противірусними, знеболювальними, протиалергійними, заспокійливими засобами, в разі необхідності - засобами від проблем зі шлунком, ентеросорбентами, серцевими ліками. Перевірте, чи є в аптечці стерильні та нестерильні рукавички, йод, спирт, бинт і вата, перекис, бактерицидні пластирі, тонометр.

Побутова хімія та інші необхідні речі:

Зробіть мінімальний запас найнеобхідніших засобів побутової хімії. Про всяк випадок подумайте про запас свічок, сірників, ліхтариків, батарейок, лампочок. Намагайтеся придбати павербанк зі швидкісною зарядкою, а якщо ґаджетів в будинку багато - декілька або мережевий потужний зарядний пристрій для декількох пристроїв відразу.

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