Як вдалося уникнути десантування РФ з моря: командувач ВМС про перші дні війни

За його словами, росіяни на той час мали панування в повітрі і на морі, однак ВМС України чинили спротив.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа пригадав, як вдалося запобігти десантуванню росіян з Чорного моря на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Також читайте Знищення десантного корабля "Новочеркаськ": розвідка Естонії захоплена операцією України

Неїжпапа нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення противник просунувся до Миколаєва, потім пішов на північний захід в обхід Миколаєва в напрямку Вознесенська, щоб увійти в тил Одеської області. Проте наша 80-та бригада Десантно-штурмових військ зупинила окупантів під Вознесенськом.

Якби цього не сталося, каже командувач, тоді були б створені умови для того, щоб росіяни почали десантну операцію.

Віцеадмірал запевнив, що ВМС "не стояли на місці" і готувалися до таких дій противника. А саме:

здійснювали мінне оборонне загородження на доступних для десанту ділянках,

підрозділ артилерії морської піхоти й інших бригад, які дислокувалися на той час на Одещині, були заведені в район вогневих позицій,

посилили радіотехнічну, радіолокаційну розвідку як із залученням радіотехнічних постів, так і безпілотних комплексів "Байрактар", щоб виявляти десант противника.

На його думку, десантування росіян не відбулося, в першу чергу тому, що не було на той час створено умов на суходолі. До того ж відмовитися від десантної операції росіяни вирішили після того, як українці вдарили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен", а потім по крейсеру "Москва".

Раніше командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів. Також Неїжпапа розповів, чому острів Зміїний був важливим для Росії.

Читайте також: