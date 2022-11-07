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Як відбуватиметься демобілізація після завершення війни: пояснення експерта

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Як відбуватиметься демобілізація після завершення війни: пояснення експерта

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генштаб ЗСУ проводитиме демобілізацію поетапно - від декількох місяців до декількох років.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як після завершення війни відбуватиметься демобілізація українських військових.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

За його словами, Генштаб ЗСУ проводитиме демобілізацію поетапно за міри важливості тих чи інших частин або з'єднань.

"Буде визначений пул бригад, які будуть розформовані після закінчення війни. Тому що сьогодні ми формуємо доволі багато бригад. Після війни склад ЗСУ буде уточнений. Деякі бригади будуть розформовані, а люди звільнені. Інших відпускатимуть за міри можливості. Демобілізація відбуватиметься у декілька етапів і може зайняти від декількох місяців до декількох років – один-два роки після війни. Не так це швидко робиться. Когось відпустять через кілька місяців, а когось – через рік. Все буде залежати від військової спеціальності", – зазначив Жданов.

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1223
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