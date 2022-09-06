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Додому повернулося 14 українських захисників: з'явилося відео, як відбувався обмін

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Додому повернулося 14 українських захисників: з'явилося відео, як відбувався обмін

Фото: Volodymyr Zolkin

2 вересня у Донецькій області відбувся черговий обмін полоненими.

14 українських захисників повернулися додому.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 6 вересня опублікували відео, як відбувався обмін.

"Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських Захисників. Ось який вигляд події мали від першої особи. Україна робить усе можливе, щоби визволити наших Захисників. Усі мають повернутися додому", - йдеться у дописі до відео.

Варто зазначити, що серед звільнених українських бійців десятеро - з 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо - з 30-ї ОМБР. Вони потрапили до полону окупаційних військ у травні цього року. Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик. 

Своєю чергою, український активіст Володимир Золкін у Фейсбуці повідомив, що процес обміну тривав 2 дні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9709
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