Додому повернулося 14 українських захисників: з'явилося відео, як відбувався обмін

14 українських захисників повернулися додому.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 6 вересня опублікували відео, як відбувався обмін.

"Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських Захисників. Ось який вигляд події мали від першої особи. Україна робить усе можливе, щоби визволити наших Захисників. Усі мають повернутися додому", - йдеться у дописі до відео.

Варто зазначити, що серед звільнених українських бійців десятеро - з 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо - з 30-ї ОМБР. Вони потрапили до полону окупаційних військ у травні цього року. Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.

Своєю чергою, український активіст Володимир Золкін у Фейсбуці повідомив, що процес обміну тривав 2 дні.

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