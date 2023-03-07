Як відбувається бронювання військовозобов’язаних: у Львівській ОВА розповіли деталі

Якщо підприємство є критично важливим, воно має пройти етап визнання його таким.

Процес бронювання працівників можна розділити на декілька етапів. Львівська ОВА після того, як подає запит на бронювання, перевіряє усі документи та скеровує їх далі - у Генштаб.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик 7 березня.

"Якщо суб’єкт звернення посилається на одну із трьох підстав перших, які ми перелічили, безпосередньо звернення до суб’єкта розгляду, в даному випадку обласна військова адміністрація. Обласна військова адміністрація перевіряє повноту пакету документів, відповідність тих підстав, на які посилається суб’єкт подання, в подальшому скеровує на Генеральний штаб і відповідно після Генерального штабу пакет документів розглядається для прийняття остаточного рішення щодо бронювання військовозобов’язаних Міністерством економіки, яке вже приймає остаточне рішення", — зазначив Годик.

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Якщо ж підприємство є критично важливим, воно має пройти етап визнання його таким.

За розглядом пакетів документів органи місцевого самоврядування і їхні комунальні підприємства, установи та організації безпосередньо звертаються до районних військових організацій Львівської області.

"Все що стосується обласного підпорядкування або бізнесу, суб’єктом розгляду питання щодо критичної важливості підприємства і бронювання їхніх працівників в даному випадку буде Львівська обласна військова адміністрація. Я вже згадував про окремий порядок, який визначає чіткі критерії за якими можна встановити і визначити чи підприємство є критично важливим чи ні", — каже Годик.

Додамо, критично важливе підприємтво повинно відповідати певним критеріям щодо загальної суми податків та зборів. Крім того, підприємство повинно мати важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Нагадаємо, названо три причини, за яких можна не приходити до територіального центра комплектування по повістці.

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