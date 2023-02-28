Як відбувається повернення полонених і наскільки ефективний діалог з Росією щодо цього: Буданов пояснив деталі

Ситуація із поверненням військовополонених в Україні унікальна. Оскільки раніше жодна країна не проводила обміни під час ведення бойових дій.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання, як взагалі сьогодні відбувається повернення військовополонених і наскільки можливий і ефективний діалог з Росією щодо цього.

"Ситуація в усіх аспектах унікальна. Тому що, можливо десь це було, але так ми консультувалися, як то кажуть, з багатьма іноземними партнерами, як вони це все роблять. Жоден з них не проводив обміни під час ведення бойових дій. Це в принципі поки що вдається тільки нам. Сказати, що все чудово - це абсолютно не так, це буде брехнею з мого боку. Оскільки є люди і їх багато в полоні. Не можна сказати, що справи йдуть чудово. Сказати, що жахливо, при всій повазі і розумінні делікатності питання, теж не можна. Тому що, ці обміни йдуть і повернуто вже близько 2 тисяч осіб. Це досить значна кількість. Тому все йде в робочому порядку. На жаль, російська сторона часто ставить "палки в колеса", як то кажуть. Але все ж таки знаходимо дієві механізми, які змушують їх йти на такі кроки. Близько 2 тисяч ми повернули. Зрозумійте, це значні цифри", - пояснив Буданов.

Керівник ГУР також розповів, що близько 40% тих, кого утримують в заручниках - цивільні люди.

"На жаль, у них за кількістю військовополонених більше, ніж у нас. Це дуже легко пояснюється. Перш за все 90% всіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні - перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли. Але є й інша, скажімо так, сторона. Не досить широко відома. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках - цивільні люди. Просто цивільні. Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша. Ми не беремо цивільних в полон. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи є такі, про яких Україна просто не знає, Буданов сказав: "Вірогідніше за все хтось таки є, але, повірте, 99% зрозумілі".

Нагадаємо, у Мінреінтеграції звернулися до українців із важливою заявою щодо обміну полонених.

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