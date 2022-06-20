Як відступ ЗСУ з Метьолкіного вплине на Сєверодонецьк та Лисичанськ - голова ВА Роман Власенко

Як відступ ЗСУ з Метьолкіного вплине на Сєверодонецьк та Лисичанськ - голова ВА Роман Власенко

Метьолкіне – це передмістя Сєверодонецька – мальовничий населений пункт, де мешкали до тисячі людей.

Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, на ситуацію щодо Лисичанська відступ українських захисників з передмістя Сєвєродонецька - Метьолкіного суттєво не вплине.

Про це Роман Власенко сказав в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Щодо ситуації у Сєвєродонецьку, вона погіршиться. ЗСУ визначили плацдарм за межами Сєверодонецька - на тому боці Дінця. Тепер цей плацдарм трохи зменшився. Нашими там залишаються Сиротине, Боровське, Вороново, Павлоград і Синецький. З погляду перспективи нападу росіян на Лисичанськ - ніяких, з погляду Сєвєродонецька, напевно, теж особливо ніяких перспектив для армії РФ немає, але з точки зору того, що потихеньку вони вичавлюють українську армію з того боку Дінця, погіршує ситуацію", - зазначив Власенко.

Він також розповів про тактику повзучого наступу противника.

"Вони не дають змоги закріплюватися та руйнують усі можливі оборонні споруди. Окупанти у нуль рівнюють ландшафт, тому певні успіхи мають. Щодо Метьолкіного – це передмістя Сєверодонецька. Був дуже мальовничий населений пункт, де мешкали до тисячі людей. Наразі вони здебільшого звідти виїхали. Але про тих, хто там залишився, ми дізнаємося найближчим часом", - додав він.

Як повідомлялося, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти країни-агресорки продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста. Втім, загарбники успіху не мали.

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