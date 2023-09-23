Як відвоювали вишки Бойка та висадились у Криму: подробиці від командира підрозділу ГУР

На всіх морських платформах були російські військові, але під час наближення українських бійців вони втекли.

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони на псевдо "Тимур" розповів подробиці спецоперації із відновлення контролю над так званими "вишками Бойка" у Чорному морі та висадження десанту в окупованому Криму на День незалежності.

Про це він говорив в інтерв’ю LIGA.net.

За словами командира спецпідрозділу, головною складністю в обох випадках було море, оскільки раніше був досвід проведення таких операцій лише на річках.

“Острів Зміїний, вишки Бойка і висадка в Криму – це морські операції. Трохи інші відчуття, інший адреналін", – сказав він.

Про “вишки Бойка”

“Тимур” відзначив, що російські військові були на усіх морських платформах, але коли українські бійці наблизилися до них на певну відстань – втекли.

“Взагалі зараз так відбувається не тільки в морі – це скрізь. Мій підрозділ б'ється на багатьох напрямках, і ми зазвичай на багатьох напрямках бачимо, як росіяни тікають", – зазначив офіцер.

Про десант в Криму

“Тимур” також відзначив, що під час висадження десанту в окупованому Криму на День незалежності важливою була допомога від людей, які перебувають на окупованій росіянами території.

"Люди, які зараз перебувають на окупованих територіях, побачили, що ми йдемо додому і для нас немає різниці, скільки кілометрів моря. Ми показали, що ми поруч. І вони показали, що вони поруч. Без наших небайдужих громадян там це було б неможливо", - сказав він.

За словами командира, на мисі Тарханкут українські розвідники повинні були вразити будинок, де проживали російські військові, але, окрім того, вони ще й влаштували погоню за патрульним автомобілем.

"Гранатометом відпрацювали по цьому будинку, відпрацювали по патрульному автомобілю. Відпрацювали стріляниною по військовослужбовцях, які на хвилинку задумалися, щоб до нас наблизитись. Але потім вони втекли звідти. Треба було виставити наш прапор. Ну і все, хлопці почали відхід. Ось цей етап відбувся так", – розповів "Тимур".

Про повернення до Криму

Офіцер пообіцяв, що його підрозділ ще повернеться до Криму.

"У нас вже дуже багато човнів. Багато всього, що може йти по воді. Та навіть якщо б їх не було, значить, ми би туди полетіли. Це – наш дім. Тому будемо далі планувати, заходити і відпрацьовувати ворога".

Нагадаємо, після того, як спецпідрозділ ГУР МО повернув під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, Україна також отримала "у подарунок" нову радіолокаційну систему росіян.

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