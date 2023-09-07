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Який вигляд має Гола Пристань після теракту на Каховській ГЕС: "Суцільне руйнування і смерть" (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Який вигляд має Гола Пристань після теракту на Каховській ГЕС: "Суцільне руйнування і смерть" (відео)

Гола Пристань на Херсонщині

В місті затопленими залишаються вулиці, приватні домівки та магазини.

Гола Пристань на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС так і осталася затопленою великою водою.

Відео наслідків оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі український журналіст та блогер Денис Казанський. 

За його словами, вода з Голої Пристані не пішла. Затопленими залишаються вулиці, приватні домівки та магазини.

“Гола Пристань на Херсонщині так і залишилась затопленою після підриву армією РФ греблі Каховської ГЕС. Вода не пішла. Суцільне руйнування і смерть скрізь, куди ступає нога російського солдата”, - написав Денис Казанський.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС: Гола Пристань залишилася під водою

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС: Гола Пристань залишилася під водою

Нагадаємо, що росіяни підсилюють підрозділи, які обороняються на півдні.

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Дата публікації
Перегляди
1026
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