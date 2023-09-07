Який вигляд має Гола Пристань після теракту на Каховській ГЕС: "Суцільне руйнування і смерть" (відео)

В місті затопленими залишаються вулиці, приватні домівки та магазини.
Гола Пристань на Херсонщині після підриву окупантами Каховської ГЕС так і осталася затопленою великою водою.
Відео наслідків оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі український журналіст та блогер Денис Казанський.
За його словами, вода з Голої Пристані не пішла. Затопленими залишаються вулиці, приватні домівки та магазини.
“Гола Пристань на Херсонщині так і залишилась затопленою після підриву армією РФ греблі Каховської ГЕС. Вода не пішла. Суцільне руйнування і смерть скрізь, куди ступає нога російського солдата”, - написав Денис Казанський.
Нагадаємо, що росіяни підсилюють підрозділи, які обороняються на півдні.
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