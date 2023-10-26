Як виглядає правильно заповнена повістка, які дані вона повинна містити

Як повинна бути заповнена повістка

Воєнний стан та загальна мобілізація подовжені до 15 листопада 2023 року. Мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов’язок. Українські чоловіки продовжують отримувати повістки.

Який вигляд повинна мати повістка, які дані повинні бути вказані

Форма повістки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року.

Повістка

Повістка є письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної людини.

Реквізити, які обов’язково повинна містити повістка до ТЦК та СП, які поля повинні бути заповнені:

назва «ПОВІСТКА»,

ПІБ військовозобов’язаного,

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного,

номер повістки,

номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного,

дата, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного,

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради,

підпис особи, що видала повістку,

дата видачі повістки,

мокра печатка.

В одних повістках можна побачити формулювання "пропоную з’явитися", в інших — "наказ, наказую".

Людина, якій вручають повістку має право не розписуватися за неї, якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, повістку вручає не уповноважена особа, немає печатки або певні дані вносили за вашої присутності.

Проте пам’ятайте, неявка за повісткою тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні існує 4 види документів, які можна назвати загальновідомим терміном повістка. Це повістка для уточнення облікових даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії, повістка на призов до армії та мобілізаційне розпорядження.

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