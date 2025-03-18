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Який вигляд має Покровськ, який росіяни штурмують багато місяців (фото)

Який вигляд має Покровськ, який росіяни штурмують багато місяців (фото)

Покровськ, Донеччина. / Фото: ДПСУ

Українські прикордонники та інші підрозділи Сил оборони продовжують тримати лінію фронту.

Колись жвавий та сповнений життя Покровськ нині – місто, що перетворюється на руїни. Російські обстріли не вщухають, залишаючи після себе розбиті будинки, випалені стіни та сліди ударів.

Як зараз виглядає Покровськ –  на фото ДПСУ 

Покровськ, Донеччина. / ©
Покровськ, Донеччина.

Та попри все, українські прикордонники та інші підрозділи Сил оборони продовжують тримати лінію фронту, борючись за кожен метр української землі. Вони не лише стримують ворога, а й допомагають цивільним, які залишилися в місті.

Покровськ, Донеччина. / ©
Покровськ, Донеччина.

Раніше ми писали, що після витіснення українських військ із Курської області Росія, ймовірно, перекине свої сили на інший критично важливий напрямок — Покровськ.

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