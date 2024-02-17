Як вихід ЗСУ з Авдіївки вплине на ситуацію на фронті: прогноз військового експерта

Швидше за все росіяни зупиняться, бо Авдіївка - це панівна висота.

Після виходу українських сил з Авдіївки, суттєвих змін на фронті очікувати не варто.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман в матеріалі РБК-Україна.

За його словами, Авдіївка була вигідною для українських військ в тактичному сенсі.

"Можна було артилерійським вогнем тримати під контролем місто Донецьк. Ми його не обстрілювали, але росіяни знали, що ми можемо це зробити. Тому росіяни не будували там складів чи військових хабів", - пояснив він.

Гетьман також розповів, що швидше за все росіяни зупиняться, бо Авдіївка - це панівна висота.

"А далі - йдуть низини і наступні пагорби, де можна тримати оборону, за 15-20 кілометрів на захід від Авдіївки. Швидше за все, українські основні сили відійдуть туди, а ось ця ділянка між Авдіївкою та наступними пагорбами, буде знаходитись під контролем українських військ, щоб контролювати дії росіян", - сказав він

Водночас продовження наступу є малоймовірним та невигідним для росіян, оскільки вони будуть під українським вогневим контролем.

"Буде ситуація схожа з Бахмутом, коли росіяни теж заявляли, що будуть одразу наступати далі, а потім зупинилися. Найближчим часом нових просувань росіян чекати не треба, вони виконали поставлене завдання до так званих виборів президента. Тому, я не думаю, що у них є такі плани", - пояснив Гетьман.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що вихід з Авдіївки може вплинути на ситуацію на сусідніх відтинках фронту, наприклад Вугледар та Мар'їнка.

"Не виключено, що з деяких позицій там також доведеться відходити, щоб не наражати на небезпеку наші підрозділи там. Нам доведеться здійснити певний маневр, щоб вирівняти лінію фронту та не залишати небезпек для наших позицій", - додав він.

Нагадаємо, військове командування прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, щоб уникнути оточення та зберегти життя бійців.

Наразі ситуація там залишається напруженою та складною. Ворог не припиняє штурми.

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