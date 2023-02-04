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Як винищувач МіГ-29 відпрацьовує по ворожих позиціях ракетами: у Повітряних силах показали відео

Як винищувач МіГ-29 відпрацьовує по ворожих позиціях ракетами: у Повітряних силах показали відео

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Як винищувач МіГ-29 відпрацьовує по ворожих позиціях ракетами: у Повітряних силах показали відео

Фото: скрин із відео

Максимальна дальність пуску AGM-88 становить 150 км.

Повітряне командування "Захід" показало відео, на якому видно, як винищувач МіГ-29 відпрацьовує по ворожих позиціях ракетами HARM американського виробництва.

Відео роботи україснького аса опублікували на офіційній сторінці ПК "Захід" Повітряних Сил ЗС. 

"Занадто гучно ніколи не буває, бо ми знаємо, куди спрямовані наші harm. За кожне відняте життя, за кожен розбитий підʼїзд, знищену вулицю, вигорілі поля, розбомблене селище", - підписали ролик.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року в командуванні Повітряних Сил повідомили, що українські пілоти почали успішно застосовувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети проти російських систем протиповітряної оборони. Максимальна дальність пуску AGM-88 становить 150 км, а мінімальна - 25.

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Перегляди
544
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