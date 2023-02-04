Як винищувач МіГ-29 відпрацьовує по ворожих позиціях ракетами: у Повітряних силах показали відео

Повітряне командування "Захід" показало відео, на якому видно, як винищувач МіГ-29 відпрацьовує по ворожих позиціях ракетами HARM американського виробництва.

Відео роботи україснького аса опублікували на офіційній сторінці ПК "Захід" Повітряних Сил ЗС.

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"Занадто гучно ніколи не буває, бо ми знаємо, куди спрямовані наші harm. За кожне відняте життя, за кожен розбитий підʼїзд, знищену вулицю, вигорілі поля, розбомблене селище", - підписали ролик.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року в командуванні Повітряних Сил повідомили, що українські пілоти почали успішно застосовувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети проти російських систем протиповітряної оборони. Максимальна дальність пуску AGM-88 становить 150 км, а мінімальна - 25.

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