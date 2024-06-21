Як винищувачі F-16 допоможуть захистити Харків — пояснення експерта

Якщо Повітряні сили зможуть забезпечити достатню кількість літаків F-16 для захисту Харкова, то проблему ударів по місту керованими авіабомбами (КАБами), які скидають російські Су-34, буде вирішено.

На цьому наголосив в ексклюзивному інтерв’ю tsn.ua військовий аналітик Петро Черник.

“Їх [винищувачів F-16] має бути хоча б шість одиниць, щоб почати працювати... Кожна машина може брати на борт до 6 ракет AIM-120 AMRAAM. Якщо 3-4 ракети вилетіли вбік Су-34 – він приречений", - пояснив експерт.

Але захист Харкова не єдиний позитив від появи в небі над Україною винищувачів F-16. За словами Черника, якщо в повітряних сил України з’явиться достатня кількість цих літаків і до цих машин буде велика кількість ракет і бомб, то можна, знищуючи ворожу логістику, обвалити південний плацдарм і вийти на північне Приазов’я.

“От якщо ці 2 сценарії будуть реалізовані, то це буде фантастичний успіх", - наголосив він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в рамках Саміту миру в Швейцарії повідомив, що винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом.

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