Як винищувачі F-16 зможуть змінити перебіг війни: Ігнат пояснив деталі

Винищувачі F-16 зможуть змінити хід війни. Перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території – це ключ до успіху операцій.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Фокусу" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Потрібно не два-три літаки, щоб досягти цього успіху. Зрозуміло, що потрібні літаки, які не будуть поступатися у тактико-технічних характеристиках російським літакам Су-35, які є основними противниками у повітрі сьогодні. Потрібні ті модернізації F-16, які зможуть протистояти такому противнику, які мають потужні радари, які можуть конкурувати з ними. Будуть різні літаки – їх можна буде і ремонтувати, і модернізувати. Головне в літаку — бортове РЛС – це радар, щоб побачити противника. Зараз ніхто не воює у ближніх повітряних боях, це нам не потрібно. Нема жодного сенсу вступати в бої, як у Другу світову", – пояснив він.

За словами Ігната, також важливо захистити державу зсередини від ракет та дронів.

"Звичайно, балістичні ракети F-16 не зіб’є, жоден літак не зіб’є балістику. А ось крилату ракету і дрони – до снаги. Це літак створений, щоб бути частиною протиповітряної оборони і активно застосовуватися. Нині наші льотчики намагаються зробити це на МіГ-ах та Су-шках радянських 80-х років ще, які не модернізовані. Але це надзвичайно складне завдання. F-16 будуть робити це ефективніше", – зазначив він.

Літак F-16 має великий спектр озброєння і може завдавати болючих ударів по логістиці ворога, зазначив Ігнат.

"F-16 – це багатоцільовий літак. Чому Кримський міст важливо підірвати чи спалити? Бо по ньому йдуть стратегічні поставки – вода, їжа, одяг, амуніція, боєприпаси, пальне, зброя. Ви бачите, скільки у росіян щодня знищується на полі бою різної техніки. І їм це все треба поповнювати. Якщо не привезеш снарядів, то можна буде втікати з позицій. І тому знищувати логістику – оці бази невеликі, польові пункти управління, склади боєприпасів – оце все можна знищити високоточним ударом з літаків. Літак F-16 має великий спектр озброєння і може завдавати ворогу болючих ударів по таких цілях. Вигнати російську авіацію складно, це треба робити не одними F-16. Ви бачили вже, як Patriot проявив себе, коли зненацька з’являвся там чи там. Це блискучі спецоперації, які проводяться під керівництвом командувача Повітряних сил. Це надзвичайно важливо – ворог розуміє, що у нас є засоби, які можуть діставати їх там, де вони не чекають", – пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів.

Крім того, з Норвегії до Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів. Приземлення норвезьких F-16 у Данії стало важливим кроком у постійній підтримці України.

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