Як виявити коригувальника вогню: Жданов розповів про заходи спецслужб

Це важко, вимагає часу, це робиться не з першого разу, але це цілком можливо.

Українські спецслужби перехоплюють, розшифровують повідомлення потенційних коригувальників вогню, а якщо там є розвідінформація, вживають відповідних заходів щодо затримання та збирання доказової бази вже на місці.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов 24 липня.

"Спецслужби виявляють з передачі повідомлень на певні номери - які номери де перебувають, з допомогою системи тріангуляції визначається місце розташування телефона, на який дуже часто приходять смс-ки з тих місць, де проводилися удари раніше чи плануються ракетні удари. Ми також можемо припускати. І якщо ці телефони знаходяться, припустимо, в зоні бойових дій, особливо на тому боці або у Росії, але мають український номер, вони таким чином обчислюють. Потім робиться перехоплення, розшифрування повідомлень, якщо там є розвідінформація, тоді спецслужби вживають відповідних заходів щодо затримання та збирання доказової бази вже на місці", - зазначив експерт.

Нагадаємо, українські військові отримали західну зброю та успішно просуваються у Херсонській області. Росіяни панікують та терміново коригують плани у Херсонській області, намагаються зрозуміти, що їм робити.

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