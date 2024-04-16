Як війна дронів змінила ситуацію на фронті в Україні: оцінка американських аналітиків

За слвоами українських аеророзвідників, розрізнити українські та російські безпілотники буває досить складно.

Російські війська продовжують адаптувати свою тактику безпілотників уздовж лінії фронту в рамках "гонки" наступальних і оборонних озброєнь. Ці дії спрямовані, аби пом’якшити українські технологічні адаптації.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели статтю Washington Post, у якій оператори українських безпілотників повідомили, що кількість безпілотників, які використовують як російські, так і українські сили, зробила поле бою "майже прозорим", але що російські війська значно посилили радіоелектронну боротьбу (РЕБ) із восени 2023.

Оператори українських безпілотників заявили, що розрізнити українські та російські безпілотники буває досить складно, оскільки в радіусі 10 кілометрів можуть одночасно працювати близько 100 російських і українських розвідувальних і ударних безпілотників. Українські оператори безпілотників також розповіли, що російські війська розуміють, наскільки цінні українські оператори безпілотників, і спеціально завдають ударів по ним керованими бомбами та системами залпового вогню (РСЗВ).

Український інструктор з безпілотників і командир бригади заявив 15 квітня, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати. Він також зазначив, що обидві сторони все частіше використовують безпілотні літальні апарати FPV, які рік тому не були такими популярними.

"Восени 2023 року ISW помітила збільшення використання російськими розвідувальними та FPV безпілотниками вздовж лінії фронту, а також скарги Росії на відсутність достатньої кількості засобів РЕБ, особливо на півдні України", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 14 квітня The Washington Post написало, що дрони змінюють події на фронті в Україні, як танки під час Першої світової.

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