Як війна може вплинути на здоров'я українців – невтішний прогноз онколога

Завідувач кафедри онкології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Олексій Ковальов розповів, що забруднення повітря і води під час війни може негативно вплинути на здоров'я українців, зокрема провокувати зростання онкозахворювань.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Лікар пояснив, що внаслідок руйнування різних об'єктів через ворожі атаки на міста і села, людям часто доводиться мати справу з небезпечними азбестовими відходами. За його словами, у світі від захворювань, спричинених впливом азбесту, померло близько 10 млн осіб.

"Йдеться про рак легенів і мезотеліому плеври. Від зазначених захворювань у світі щорічно помирають 90 тис. осіб", - додав він.

Олексій Ковальов каже, що азбестові волокна, які потрапляють в організм під час вдихання, чинять канцерогенний вплив на легені, гортань, плевру, перикард, очеревину, вагінальну оболонку яєчка, яєчники, шлунок і товсту кишку.

"Коли вибухають будинки, азбестовий пил піднімається в повітря. Він летить на великі відстані – навіть сотні кілометрів. Осідає на землі, а потім знову поширюється з повітрям", - розповів онколог і додав, що концентрація цього канцерогену в повітрі через війну різко збільшилася.

"Вдихання азбестового пилу від зруйнованих будівель може суттєво вплинути на частоту раку легенів в українців. Проблема досить гостра", – наголосив фахівець.

За його словами, також існує ризик для військових, який зумовлений не лише зброєю, що містить токсичні речовини, а й деякими побутовими засобами. До них належить так звана "окопна свічка", необхідна для освітлення, обігріву, сушіння одягу та приготування їжі.

Нагадаємо, у МОЗ кажуть, що російські атаки на енергосистему загрожують спалахом інфекцій – яких хвороб слід остерігатися.

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