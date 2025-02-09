Як військова служба впливає на пенсійний стаж: що потрібно знати військовим

Військовослужбовці можуть розраховувати на врахування періоду служби при призначенні пенсії за віком, зокрема на пільгових умовах.

В умовах мобілізації багато українців змушені залишати робочі місця, однак їхній трудовий стаж не переривається. Час проходження військової служби зараховується до загального страхового стажу, необхідного для отримання пенсії.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, військовослужбовці можуть розраховувати на врахування періоду служби при призначенні пенсії за віком, зокрема на пільгових умовах.

Таким чином, якщо людина ще до мобілізації мала право на достроковий вихід на пенсію за своєю професійною діяльністю, цей період буде враховано під час розрахунку виплат після демобілізації.

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Мобілізація не є підставою для припинення трудового договору між працівником і роботодавцем. Військовозобов’язаний тимчасово звільняється від виконання своїх обов’язків, а в трудовій книжці робиться відповідний запис.

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Ця норма закріплена в трудовому законодавстві України і гарантує збереження стажу для тих, хто проходить військову службу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленськй ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, серед іншого, бронювання енергетиків, працівників водоканалів та ЖКГ.

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