Як військові бачать 30 днів тиші: у Третій штурмовій відповіли, що не так із угодою

Українські військові не лише ставлять під сумнів дотримання Росією угоди про припинення вогню на 30 днів, але й наголошують на відсутності інформації про санкції у разі її порушення.

На це вказав підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Як військові бачать 30 днів тиші? Просто не бачать, як це практично можна зараз забезпечити. Я не памʼятаю, щоб під час АТО/ООС був хоч один день, коли зовсім не було порушень з боку рф. А динаміка бойових дій, засоби, що використовувались - і поряд не стояли із сучасною війною", - сказав він.

Також заступник командира Третьої штурмової зауважив, що ні він, ні хтось з його побратимів не чули про санкції, які мали б накладатися у разі порушення режиму тиші.

"Так, переходимо до основного питання: яка відповідальність передбачена за порушення тиші? Економічні санкції Росії до п***. Ефективними можуть бути лише запобіжники на полі бою у вигляді озброєнь від США. Поки нічого не чув про відповідальність взагалі. А без цього це чисто поговорити", - сказав Жорін.

Раніше у Третій штурмовій зауважили, що поки жодна країна ЄС не зможе тримати удар проти Росії через відсутність досвіду сучасної війни, недостатній рівень фінансування, зокрема власних армій та озброєнь.

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