Як військовозобов'язаним чоловікам отримати дозвіл на перетин кордону для перевезення допомоги: інструкція

Як військовозобов'язаним чоловікам отримати дозвіл на перетин кордону для перевезення допомоги: інструкція

Військовозобов’язані чоловіки, які потрапляють під виключення, визначені законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можуть перетинати кордон для перевезення гуманітарної допомоги без окремих дозволів.

Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати дозвіл для перетину кордону, щоб привезти гуманітарну допомогу.

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Про це повідомив голова Львівської ВЦА Максим Козицький.

Козицький зазначив, що станом на сьогодні лише через Львівську митницю перевезли понад 30 тисяч тонн допомоги. Найбільше – з Польщі, Німеччини і Франції, а також з Англії, Іспанії та Італії.

Для військовозобов’язаних чоловіків, які хочуть доставити гуманітарну допомогу в Україну, є два шляхи, щоб швидко та законно отримати дозвіл на перетин кордону:

Зареєструватися в системі "Шлях" – внести дані про водія і транспортний засіб. Опісля впродовж 4 хвилин інформацію про водія отримають на кожному пункті пропуску, де можна перевозити гуманітарну допомогу.

Звернутись по дозвіл до голови Державної прикордонної служби. Для цього потрібно надіслати лист із підписом голови Львівської обласної військової адміністрації на електронну пошту керівника Держприкордонслужби. Адреса: adpsu@dpsu.gov.ua Відповідь дають впродовж доби.

Військовозобов’язані чоловіки, які потрапляють під виключення, визначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можуть перетинати кордон для перевезення гуманітарної допомоги без окремих дозволів.

Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.

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