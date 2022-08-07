Як військовозобов'язаний дізнається, що мобілізований: пояснення керівника ТЦК

По телефону людині не кажуть, що вона мобілізована.

Начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб пояснив, як військовозобов'язаний дізнається, що він мобілізований.

Про це він розповів в інтерв'ю Hromadske.

"Я не можу телефоном сказати людині, що вона мобілізована. Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформлюються його документи", – зазначив Тригуб

Лише потім військовозобов'язаному кажуть, що він мобілізований і вирушає в ту чи іншу команду.

"Коли людину викликають до ТЦК, її можуть попередити, що одразу слід взяти із собою особисті речі", – додав керівник ТЦК.

Раніше Руслан Тригуб розповів, що наразі в Україні до військкоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.

Також він описав, яким чином українці намагаються уникнути мобілізації.

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