Як визначають військово-облікову спеціальність: у ТЦК розповіли чи можна її змінити

Військовозобов'язаний може мати кілька спеціальностей, які визначаються за працівниками ТЦК за його фаховими спроможностями.

Військово-облікову спеціальність визначають у ТЦК за Переліком, закріпленим наказом Міноборони на підставі освіти та навичок військовозобов'язаного. Інформацію про ВОС заносять до військового квитка, але в разі отримання нового фаху спеціальність можна змінити.

Про це розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом'янського району Києва підполковник Павло Литвин в інтерв'ю hromadske.

Литвин пояснив, що чим більше фахових спроможностей, професійних знань та навичок, підтверджених документально, має військовозобов’язаний, тим більше в нього військово-облікових спеціальностей. До того ж ВОС можуть змінюватися під час служби.

Однак лише дипломів та свідоцтв про отримання будь-якої професії недостатньо – людина повинна мати реальний досвід і практичні знання. Наприклад, посвідчення водія вантажівки за відсутності досвіду керування такими машинами не є підставою для отримання відповідної військово-облікової спеціальності. Тому визначення ВОС відбувається у ТЦК під час особистої співбесіди, яка має виявити реальні фахові спроможності військовозобов'язаного.

"У багатьох значиться військово-облікова спеціальність "будівельник — підсобний робітник", бо ці люди після отримання приписного у віці 17 років більше не з’являлися у військкоматі. Отже, ТЦК не має інформації про їхню освіту. Таку ВОС дають людям без фахової освіти. Людина може бути хоч диригентом, але в ТЦК буде значитися підсобним робітником. Хочете мати відповідну ВОС — оновлюйте свої дані в ТЦК", – зазначив підполковник.

За його словами, в першу чергу мобілізують людей з тими військово-обліковими спеціальностями, які в цей час потрібні на фронті. Але це не означає, що мобілізованого одразу відправлять до військової частини. Спочатку усі новобранці повинні пройти базовий військовий вишкіл у навчальних центрах.

Литвин зазначив, що ті мобілізовані, які хочуть змінити свою ВОС, матимуть можливість зробити це саме в навчальних центрах. Тобто ВОС в обліковій картці ще не означає, що саме ці військові обов'язки доведеться виконувати мобілізованій особі в армії.