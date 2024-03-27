"Як влупило, матінко!": росіяни вдарили по центру Херсона – фото і відео наслідків

У місті є "приліт" по офісній будівлі, також пошкоджено помешкання.

Російські окупанти обстріляли центр Херсона вранці 27 березня, завдавши руйнувань. Місцева жителька розповіла про пережиту атаку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська від самого ранку взялися обстрілювати Херсон. У місті лунали вибухи і є "прильоти". Одне з влучань сталося по офісній будівлі у центрі Херсона.

Також вибуховою хвилею побило шибки в оселі, що розташована поряд. Тамтешня мешканка лише дивом не постраждала. Вона розповіла про пережиту атаку.

"Ось скла немає. Я тут сиділа пила чай, тільки відійшла від вікна – як влупило! Матінко! Я полетіла в ту хату. Я не знаю, як я ще голову не розбила об сервант. А там такий стовп диму був. Коли ж воно все закінчиться? Скільки ж вже можна знущатися над нами?" – розповіла зі сльозами на очах жителька Херсона.

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Наслідки обстрілу Херсона 27 березня / Скриншот з відео ОВА

Наслідки обстрілу Херсона 27 березня / Скриншот з відео ОВА

Наслідки обстрілу Херсона 27 березня / Скриншот з відео ОВА

Наслідки обстрілу Херсона 27 березня / Скриншот з відео ОВА

Наслідки обстрілу Херсона 27 березня / Скриншот з відео ОВА

Нагадаємо, протягом доби війська РФ обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атак були поранені троє людей та є руйнування.

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