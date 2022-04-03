Як водіям вантажівок призивного віку отримати дозвіл на перетин кордону

В Україні діє воєнний стан, а це означає, що чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон України. Проте, є й винятки, у їхньому числі – водії, що здійснюють вантажні перевезення. Як отримати дозвіл на перетин кордону водіям, з'ясовував ТСН.ua

Згідно з постановою Уряду України № 194 від 3.03.2022, задля налагодження міжнародної логістики право перетинати кордон надано військовозобов’язаним:

водіям, що здійснюють перевезення міжнародних, медичних вантажів, гуманітарної допомоги та вантажів для потреб армії та інших військових формувань, створених згідно з законами України;

працівникам залізничних підприємств, що забезпечують безперебійну роботу залізничного транспорту.

До Держприкордонслужби надходять питання, пов’язані саме з порядком виїзду водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу.

Який порядок отримання дозволу на перетин кордону військовозобов'язаним водіям

Якщо ви перевізник, для отримання рішення про бронювання ви можете звернутися з даними про водіїв та транспортні засоби до органів, що мають дозвіл на видання відповідної броні. Відповідно до пункту 7, постановою Уряду України № 194 від 3.03.2022, «забронювати» водіїв можуть:

Міністерство інфраструктури України.

Київська міська або обласні військові адміністрації.

Далі, інформація про бронювання через Держприкордонслужбу надійде в пункти пропуску, через які можна буде доставити вантаж. За словами заступника начальника штабу Західного регіонального управління, Ігоря Матвійчука, за цією процедурою від початку війни 6 000 транспортних засобів вже перетнули кордон.

Інструкція щодо отримання бронювання на перетин кордону

Завантажте форму за посиланням;

У роздрукованому файлі заповніть всі поля, поставте підпис та печать;

Відсканувати або сфотографувати заповнений та завірений документ, конвертувати його у формат word або pdf та відправити його на електронну адресу: zmiu98916@gmail.com;

Перейдіть за посиланням та відповісте на питання опитування.

Після здійснення цих кроків, запитання щодо підтвердження бронювання можна задавати за телефоном лінія підтримки: + 38 (044) 334 43 04 (години роботи 08:00 до 17:00)

Для отримання допомоги, можете звернутися у координаційний центр з надання правової допомоги.

Детальну інформацію щодо перетину кордону для перевезень можна прочитати тут.

Для координації вантажних перевезень, пов’язаних із гуманітарною допомогою, можна звернутись за посиланнями: https://www.facebook.com/DopomohtyUALviv та https://t.me/DopomohtyUALviv

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