Як ворог тестує можливості систем ППО України: військовий аналітик розповів про нову тактику ракетних атак

Атака дронами "Шахедами" перед масованим ракетним обстрілом України 26 січня здійснювалася для виявлення та перевантаження українських систем ППО.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив військовий аналітик Ігаль Левін.

"Вони (російські окупанти – ред) тестують можливості систем ППО, які розгортаються в Україні. Атаку "Шахедами" вони використовують для того, щоб виявити системи ППО, подивитися, де розгорнуті нові системи, які є можливості... Перенаситити наше ППО... Така атака у дві-три хвилі називається "перевантаження". Ракети повинні влучити по потрібних об'єктах", – зазначив Левін.

Аналітик додав, шо ППО України здатні це подолати, але загрозу не варто недооцінювати, оскільки жодні ППО не здатні закрити небо повністю.

"Наприклад, у вас є 10 ЗРК, а летить 20 ракет. ЗРК у вас хороші, але збивають вони 8-10 штук, а ще 10-12 летить далі. Немає жодного ППО чи ПРО у світі, навіть у США, Європи чи Ізраїлю, які не пробиваються. Жодне ППО не закриє небо повністю, завжди якась частина пролетить, тому загроза потрапляння є завжди", – попередив військовий аналітик.

Військовий експерт Ігор Левченко раніше також говорив про зміну тактики росіян. За його словами, ворог дійсно застосовує дрони-камікадзе для виявлення українських систем ППО з метою послаблення і створення умов для подальших атак.

Водночас, як він сказав, ракет у окупантів залишилося мало.

Нагадаємо, російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Додамо, що 26 січня росіяни атакували Україну БПЛА, а за декілька хвилин – крилатими ракетами. Повідомляли, що на Вінниччині зафіксували влучання.

А у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство.