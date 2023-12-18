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Як воїни 79 ОДШБр нищать бронетехніку ворога за допомогою ПТРК Javelin: з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Як воїни 79 ОДШБр нищать бронетехніку ворога за допомогою ПТРК Javelin: з'явилося відео

ПТРК Javelin / Фото: armyinform.com.ua

Воїни зафільмували момент пуску ракет з позицій ЗСУ та безпосередньо приліт по техніці ворога.

Оприлюднено видовищні кадри знищення російської бронетехніки за допомогою ПТРК Javelin від 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Події відбуваються на Мар'їнському напрямку.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відповідне відео.

"Видовищні кадри знищення російської бронетехніки за допомогою ПТРК Javelin на Мар'їнському напрямку від 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Воїни зафільмували момент пуску ракет з наших позицій та безпосередньо приліт по техніці ворога", - йдеться у дописі під відео.

Як воїни 79 ОДШБр знищили російську бронетехніку за допомогою ПТРК Javelin     

Як воїни 79 ОДШБр знищили російську бронетехніку за допомогою ПТРК Javelin     

Нагадаємо, українські бійці із бригади “Рубіж” Гвардії наступу впродовж минулого тижня знищили 21 російський танк, понад десяток БМП та один БТР.

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Дата публікації
Перегляди
511
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