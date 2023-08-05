Як воїнии 3-ої окремої танкової Залізної бригади нищать унікальну спецтехніку та склади окупантів: відео

У ці спекотні тижні артилеристи і танкісти Залізної бригади за допомогою аеророзвідки додають пекельного жару російським окупантам.

Про це повідомляє 3 окрема танкова Залізна бригада у Facebook 5 серпня.

"Від наших снарядів окупантам не сховатися ні в лісі, ні в норах, ні в будівлях. Подивіться, як знищуються позиції та скупчення живої сили противника, їхні вантажівки, склад боєприпасів, а також унікальна спецтехніка — гусенична радіолокаційна станція розвідки рухомих цілей, яка може розпізнати танк за 35 км, а окрему людину — за 15 км. Але саме цей екземпляр вже став металобрухтом", - йдеться у повідомленні.

Залізна бригада продовжує палити орків В ці спекотні тижні артилеристи і танкісти Залізної бригади за допомогою аеророзвідки додають пекельного жару московитським нелюдям. Від наших снарядів окупантам не сховатися ні в лісі, ні в норах, ні в будівлях. Подивіться, як знищуються позиції та кубло чмобіків, їхні вантажівки, склад боєприпасів, а також унікальна спецтехніка — гусенична радіолокаційна станція розвідки рухомих цілей, яка може розпізнати танк за 35 км, а окрему людину — за 15 км. Але саме цей екземпляр вже став металобрухтом. Смерть ворогам! Опубліковано 3 окрема танкова Залізна бригада Пʼятниця, 4 серпня 2023 р.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна продовжить завдавати удари по військовим об'єктам Росії, щоб розширювати географію. Утім, для цього буде використана зброя українського виробництва.

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