Як впливають заяви про перемир'я на рекрутинг: комбат К-2 Верес пояснив

За словами Вереса, раніше було, наприклад, 100 заявок на день в рекрутингових центрах, а після новин про перемир'я — їх на 10-15% менше.

На фоні новин про можливе перемир'я спостерігається зниження кількості добровольців в рекрутингових центрах.

Про це в інтерв’ю на "Радіо Свобода" розповів командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", Герой України Кирило Верес.

"Я лише нещодавно дізнався, що у нашого президента була зустріч з іншим президентом іноземної держави. Я не сильно дивлюсь стрічку новин, це ніяк не впливає на мою роботу. Ми колись вже думали, що у нас буде великий контрнаступ, Крим буде наш, і ми через це втратили багато чого. У кожної дії є наслідки. Наслідками цієї дії, що зараз так всі розслабились, буде за два-три місяці", – каже він.

"В рамках проєкту ("Сила дронів" – ред.), яке зараз створила країна, вище керівництво, скажімо так, ми дуже плідно спілкуємося з п'ятьма командирами. Це пан Мадяр — 414-та бригада, "Ахіллес", "Рарог", безпілотні полки та "Фенікс", у нас одна лінія рекрутингу", — сказав комбат "К-2".

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За словами Вереса, раніше було, наприклад, 100 заявок на день в рекрутингових центрах, а після цих новин — їх на 10-15% менше. Кандидати кажуть, що треба подумати, бо "можливо завтра буде перемир'я" та "для чого йти на війну сьогодні".

"Але я про це не думаю взагалі, на мою роботу це нік не впливає. Мені треба робити роботу, треба думати за пів року-рік вперед. За масштування нашого підрозділу, ефективність, забезпеченість і найголовніше — живучість", – додав командир.

Верес також назвав інший ризик на фоні новин про перемир'я.

"Суспільний настрій падає, люди не хочуть залучатися, люди менше хочуть допомогати або хочуть, але вже не так активно. Ні для кого не секрет, що в цілому вся волонтерська спільнота, це, мабуть, 50-60% забезпеченості усіх Сил оборони", – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ініціативу щодо встановлення перемир'я у повітрі та на морі як перший крок до завершення війни з Росією. Цю ідею підтримав турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.

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