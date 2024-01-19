Як впоратися з низькою мотивацією нових мобілізованих: заступник комбата з Авдіївського напрямку дав дієву пораду

Багато хто з командирів зараз говорить про те, що у порівнянні з тими, хто прийшов до війська на початку повномасштабної війни, мотивація новоприбулих бійців є надзвичайно низькою.

Заступник командира батальйону з Авдіївського напрямку Петро в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, що, на його погляд, робити з цим фактом.

"Дієвий метод, коли новачок потрапляє до особового складу, який уже відносно давно воює. До "тертих калачів", скажімо так. Бойове середовище, хлопці, які щоночі, щодня вступають у бойові зіткнення з ворогом – це найкраща школа. Зокрема, мотиваційна. Є, звичайно, ті, хто ніяк не може перебороти свій страх. Намагаємося і для них знайти якесь практичне застосування, наприклад, доручаємо працювати з документами, адже діловодством теж комусь потрібно займатися. Але у більшості випадків це працює, люди адаптуються доволі швидко", – каже він.

Петро розповів, як нещодавно прийшло до них у батальйон поповнення – молоді хлопці. За кілька днів після їхньої появи в підрозділі треба було йти забирати полеглих побратимів з позиції, куди ніхто не міг зайти. "Ми кинули запит на добровольців, на який відгукнулися, зокрема, й новачки. Серед ночі ми витягали хлопців, несли їх на собі. Кілька метрів тягнеш – і стаєш відпочити. Один із них сказав: "Не думав я, що мій перший бойовий вихід буде таким". Я відповідав: "Друже, ти навіть не уявляєш, яку велику справу робиш, повертаєш додому загиблого героя"... Ось так. Сказали їм: треба вийти, вони піднялися і пішли. Щоправда, перед тим запитали: "А хто нас поведе?" Кажу: "Я". – "А ви хто?" – "Заступник командира батальйону". – "А-а, тоді пішли", – згадав військовий.

Петро переконаний, що для кожного нового мобілізованого важливий особистий приклад командира.

"Можна багато розповідати, а можна просто піти й показати, як це зробити. І хлопці розумітимуть – якщо командир може це зробити, то я теж упораюся", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка заявив, що запорука перемоги — коли досвідчені бійці залишаються живими.

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