Як врятуватися від "брудної бомби" - рекомендації з безпеки від ЦСКІБ

Не слід виключати застосування росіянами “брудних бомб” під час війни. Ці бомби ще називають “зброєю терористів”. Оскільки такі бомби є інструментом залякування, то їх можуть застосовувати на територіях, де немає активних бойових дій і є висока щільність населення.

Про це йдеться у довіднику з надзвичайних ситуацій фахівців Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО.

Що таке "брудна бумба" та з чого вона складається

“Брудна бомба" містить суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій (РРП).

Це не ядерна зброя. “Брудна бомба” не спричинить ядерного вибуху, як ядерна зброя, хоч і може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях і на обмежені відстані. Однак “брудна бомба” створює небезпечний вибух, від якого можуть загинути чи постраждати люди.

Зазнати радіаційного впливу можуть першочергово ті, хто опинився в епіцентрі вибуху. На більших відстанях від місця вибуху небезпека є тільки у випадку, коли люди вдихають пил, їдять забруднену їжу або п’ють забруднену воду.

Правила порятунку в разі застосування “брудної бомби”

Рекомендації з порятунку від "брудної бомби" такі ж, як і під час радіаційної аварії на АЕС:

Прямуйте в укриття Залишайтесь в укритті. Слухайте подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції.

Фейк росіян про "брудну бомбу": подробиці

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував до очільників Міноборони Британії, Франції та Туреччини, заявивши про те, що "Україна майже виготовила "брудну бомбу" та начебто планує нею обстріляти свою ж територію.

Начальник Генштабу РФ, генерал армії Валерій Герасимов говорив телефоном із начальником Штабу оборони Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу" і ядерну загрозу, яку нібито створює Україна.

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