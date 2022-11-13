Як втеча росіян із Херсона вплине на обстріли Миколаївщини – Кім пояснив

Очільник Миколаївської ОВА розповів про суттєве зменшення небезпеки в регіоні.

Після втечі російських загарбників із Херсона вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Про це в ефірі національного телемарафона розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім закликав бізнес та будівельників повертатися до Миколаєва для відновлення регіону.

"Тому я вважаю, що найближчим часом Миколаївська область буде спати спокійно. Будемо для цього надалі працювати з партизанами та з херсонськими угрупованнями", - сказав він.

Він також зазначив, що у Миколаївській області вже почалися відновлювальні роботи.

"Я запрошую будівельників, будівельні компанії, які можуть працювати. Будемо щось думати з грошима і будемо відновлювати наш регіон", - резюмував очільник ОВА.

Ситуація на Миколаївщині

11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ввечері повідомив про звільнення усієї Миколаївської області. В окупації і досі перебуває Кінбурн.

Однак мешканців населених пунктів, які виїхали під час окупації, просять не поспішати повертатися додому.

Кім також спростував фейки російської пропаганди про нібито евакуацію регіону.

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