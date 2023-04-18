Як ядерні погрози Путіна впливають на військову допомогу Україні: дані розвідки

У ГУР заспокоїли, що "професіонали все розуміють".

Погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї не впливають на військову допомогу для України від союзників, а є просто скерованою "на обивателя" пропагандою.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він констатував, що очільник Кремля не раз вдавався до ядерного шантажу.

"Найголовніше – це не впливає на міністрів оборони, які збираються на "Рамштайні". На обивателя в рамках пропаганди це може діяти, але професіонали все розуміють", – запевнив Скібіцький.

Він також зазначив, що до України почало надходити більше озброєнь, коли її війська вийшли на ті можливості, які потрібні не тільки для оборони, а й для наступу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв про певні затримки із постачанням Україні західного озброєння перед контрнаступом і казав, що не всі партнери відгукнулися. Згодом Данілов, коментуючи готовність до контрнаступу, висловив розчарування, сказавши, що іноді офіційні особи з країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше". "Якщо ми не готові, то ніхто не почне діяти непідготовленим", – наголосив секретар РНБО.

За інформацією видання The Guardian, західні лідери готуються до того, що Путін використає все можливе, разом з ядерними загрозами та кібератаками, щоб відповісти на контрнаступ України.

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