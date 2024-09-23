"Як за часів Сталіна": сербський бойовик приїхав воювати за РФ і розчарувався у "братах": що стало причиною

Багато сербів мають проросійські настрої і Драган був одним із них. Проте реальність його шокувала.

Сербський бойовик, який приїхав на допомогу "братнім" росіянам вбивати українців, розчарувався в армії РФ і заявив, що вона побудована на брехні та смерті.

Про це сербський найманець Драган розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Драган і група його співвітчизників-сербів повернулися в Белград в червні 2023 року. У документах було вказано, що вони багато місяців працювали за кордоном у російській будівельній компанії. Але правда була зовсім іншою: усі вони поверталися на батьківщину з полів битв в Україні, де воювали у складі російського десантно-штурмового підрозділу.

Міністерство внутрішніх справ Сербії, її міністерство закордонних справ та її розвідка відмовилися відповідати на запитання Радіо Свобода про те, скільки зараз сербів воюють проти України.

Але журналісти видання змогли взяти інтерв’ю в одного з них.

Історія Драгана про недоречну довіру хитромудрим посередникам і зневажливим командирам показує, як серби, спокушені частково «братерським» завзяттям, їдуть до Росії, щоб їх поспішно навчити вести війну та відправити воювати. Це також дає рідкісне уявлення про, здавалося б, постійний потік втрат серед сербів та інших балканських громадян в Україні, а також про порушення обіцянок та інші причини, через які Драган вирішив не повертатися до Росії чи окопів.

"Людське життя для них (росіян – Ред.) таке ж цінне, як і за часів Сталіна", – сказав Драган. Один масштабний бізнес, у якому вбивають звичайних людей".

За словами Драгана, він поїхав на війну проти України, бо був приваблений перспективою "допомоги братньому російському народу" та можливістю отримати російський паспорт, який йому обіцяли. "Зарплата і гроші не були моїм мотивом", – запевнив сербський бойовик.

Відповідаючи на запитання про фінансові умови угоди, серб сказав, що отримував 110 000 рублів (близько 1215 доларів США) готівкою за кожен із двох місяців навчання, і приблизно вдвічі більше за кожен із шести місяців, коли він воював в Україні. Середня місячна зарплата на той час у Сербії становила близько 808 доларів.

Формально Драган підписав контракт не з Міноборони РФ, а з приватною військовою компанією "Редут". Після цього його приписали до підрозділу 1-ї диверсійно-розвідувальної десантно-штурмової бригади "Вовки". Тренування новобранців проводили інструктори Сил спеціальних операцій російської армії на військовому полігоні Алабіно на захід від Москви.

Драган підрахував, що протягом наступних восьми тижнів з ним в Алабіно було близько 25 сербів. За його словами, були серби з Сербії, а також із Республіки Сербської в Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Північної Македонії та навіть етнічний серб із Франції.

Після двох місяців тренувань у січні 2023 року Драгана разом з іншими сербами відправили в Україну. Вони вели бої під Лисичанськом, Соледаром та Авдіївкою.

Драган сказав, що він нарахував приблизно 70 інших сербів протягом свого восьмимісячного досвіду, хоча він сказав, що багатьох відправили в бій з набагато меншою підготовкою і абсолютно непідготовленими до бою.

"Ми єдині, хто пройшов [повні два місяці] навчання, – сказав сербський бойовик. "У інших це було від п'яти до 14 днів".

Приклад російської брехні

Драган розповів історію іншого серба – Емраха Зорніча з Нового Пазару на півдні Сербії (на відміну від решти території країни у Новому Пазарі більшість становлять мусульмани). Російські пропагандисти стверджували, що він загинув, намагаючись "надати допомогу пораненим і мирним жителям" Донбасу. Але "Драган" каже, що Зорніч був солдатом і загинув у бою.

Незважаючи на те, що сім’я Зорніча була мусульманською, російські пропагандисти, намагаючись представити його православним з політичних міркувань, показали його похоронну службу в Тамбові, яку очолив православний священик. У ньому також стверджувалося, що Зорніч був парафіянином у Тамбові, місті, розташованому приблизно за 350 кілометрів від українського кордону, що фактично неможливо, оскільки він провів там лише кілька днів на шляху з полігонів під Москвою до Луганська.

"Міфічної Росії", яку уявляють серби, не існує

Драган підрахував, що за півроку його бойових дій в Україні загинуло 15 сербів, хоча цю цифру неможливо незалежно перевірити.

Після шести місяців перебування в Україні, у червні 2023 року, Драган сказав, що розчарований тим, що він побачив у російській армії. За його словами, в РФ "бізнес і корупція процвітають", а "росіян, як ми, серби, їх уявляємо і вважаємо, існує в дуже малому відсотку".

Раніше ми писали, що сербські бойовики борються в Україні за російських окупантів. Зокрема, у лютому 2023 року повідомлялося, що у складі ПВК "Вагнер" проти України могли воювати до 200 сербів.

Також бойовики з Сербії поскаржилися, що російські командири знущаються з них.

Нагадаємо, ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму.

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